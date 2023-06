So werden die Könige und Königinnen Europas gekrönt

Norwegen und König Harald

In Norwegen sitzt zur Zeit König Harald (86) auf dem Thron. Er trat 1991 in die Fussstapfen seines Vaters König Olav V. Doch auch in Norwegen gab es damals keine Krönung und wird es auch in Zukunft nicht geben, wenn Kronprinz Haakon (49) eines Tages König werden wird. Der Hauptakt bestand bei Harald Anfang der 1990er Jahre darin, einen Eid im Parlament abzulegen. Eine Krönung im üblichen Sinne gab es aber nicht. Warum? Die traditionelle Krönungszeremonie wurde 1912 aus der Verfassung gestrichen. Doch König Olav V. war gläubiger Christ und wollte doch nicht so ganz darauf verzichten. Daher führte er eine kirchliche Segnung ein und die Regierung stimmte zu. Eine Krone wurde aber auch hier niemandem aufgesetzt.