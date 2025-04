Ein Bild macht Dänen wild!

Ein Gala-Porträt von König Frederik X. (56) und Königin Mary (53) hängt künftig weltweit in den 1500 dänischen Botschaften und Konsulaten. Blechen muss dafür der Steuerzahler. Das bringt die Dänen auf die Palme – und auch unsere Royal-Expertin Flavia Schlittler vom Blick. Peanuts findet dies hingegen ihr Kollege René Haenig von der Schweizer Illustrierten. Ausserdem widmen wir uns diese Woche auch noch diesen Themen: Ein goldiges Geschenk zu Prinzessin Isabellas 18. Geburtstag am Ostermontag. Und: Freitag, den 13., fürchten die schwedischen Royals so gar nicht – und «RoyalTea» meldet sich beim belgischen König Philippe (65).