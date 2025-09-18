Ein Blaublüter, das Rotlicht – und der Zuhälter «Schlächter-August»

Wenn Blaublüter im Rotlicht landen oder Prinzessinnen mit ihrem Sprachlehrer das Weite suchen, wirds unerhört spannend. Michael van Orsouw, Royal-Historiker und Autor zahlreicher Bücher zum Thema, ist diese Woche zu Gast im Podcast «RoyalTea» beim Königshaus-Kenner der Schweizer Illustrierten, René Haenig. Und was van Orsouw über den ehemaligen Erzherzog Leopold von Österreich und dessen Schwester, die sächsische Kronprinzessin Luise von Toscana zu berichten hat, ist an Drama kaum zu überbieten. Es geht um Huren, viel Geld – und einen Zuhälter mit dem furchterregenden Spitznamen «Schlächter-August».