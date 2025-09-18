Ein Blaublüter, das Rotlicht – und der Zuhälter «Schlächter-August»

Wenn Blaublüter im Rotlicht landen oder Prinzessinnen mit ihrem Sprachlehrer das Weite suchen, wirds unerhört spannend. Michael van Orsouw, Royal-Historiker und Autor zahlreicher Bücher zum Thema, ist diese Woche zu Gast im Podcast «RoyalTea» beim Königshaus-Kenner der Schweizer Illustrierten, René Haenig. Und was van Orsouw über den ehemaligen Erzherzog Leopold von Österreich und dessen Schwester, die sächsische Kronprinzessin Luise von Toscana zu berichten hat, ist an Drama kaum zu überbieten. Es geht um Huren, viel Geld – und einen Zuhälter mit dem furchterregenden Spitznamen «Schlächter-August».
Ausserdem werfen wir auch noch einen aktuellen Blick nach Windsor Castle. Dort weilt dieser Tage US-Präsident Donald Trump (79) auf Staatsbesuch bei König Charles III. (76) und Königin Camilla (78). Wir beleuchten, was der jüngste Abstecher des amerikanischen Oberhauptes mit der Reise von Elizabeth II. 1980 in die Schweiz gemeinsam hat und natürlich wollen wir von unserem Podcast-Gast wissen, welchen Bezug er als Schweizer mit niederländischen Wurzeln zum Königshaus Oranien-Nassau hat.