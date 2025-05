Ein Ei bringt Meghan zum Ausflippen

Meghan wollte bei Mosimann kein Testessen

«Meghan, in dieser Familie sprechen wir nicht so mit Menschen», soll sie ihrer angehenden Schwiegertochter gesagt haben. Über diesen Vorfall schreibt die Royal-Biografin Katie Nicholl (47) in ihrem Buch «The New Royal», das im Oktober 2022 erschienen ist, und bezieht sich auf einen anonymen Insider, den das US-Promiportal Page Six aktuell wieder zu Harrys und Meghans Hochzeitstag zitiert.