Ein Eintopf sorgt für rote Köpfe

Erst Wein, dann Champagner und hinterher noch einen doppelten Gin – Herzogin Meghan (44) schaut in ihrem aktuellen Netflix-Weihnachtsspecial «With Love, Meghan: Holiday Celebration» nicht nur tief ins Glas, sondern lässt ordentlich die Flaschen kreisen. Ob beim Backen, beim Basteln der Adventskalender für ihre Kinder Archie und Lilibet oder beim Flechten von Weihnachtskränzen, ohne Alkohol geht nichts bei der Herzogin. Unsere «RoyalTea»-Experten Flavia und René kommen beim Schauen der Show auch ohne Alkohol ordentlich auf Touren. Rot sehen die beiden auch bei Meghans Weihnachts-«Pischi».