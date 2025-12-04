Ein Eintopf sorgt für rote Köpfe

Erst Wein, dann Champagner und hinterher noch einen doppelten Gin – Herzogin Meghan (44) schaut in ihrem aktuellen Netflix-Weihnachtsspecial «With Love, Meghan: Holiday Celebration» nicht nur tief ins Glas, sondern lässt ordentlich die Flaschen kreisen. Ob beim Backen, beim Basteln der Adventskalender für ihre Kinder Archie und Lilibet oder beim Flechten von Weihnachtskränzen, ohne Alkohol geht nichts bei der Herzogin. Unsere «RoyalTea»-Experten Flavia und René kommen beim Schauen der Show auch ohne Alkohol ordentlich auf Touren. Rot sehen die beiden auch bei Meghans Weihnachts-«Pischi».
Dem Fass den Boden aus schlägt allerdings Prinz Harry (41). Der hat zwar nur einen kurzen Gastauftritt. Der aber hats dafür in sich. Denn der Blaublüter blamiert seine Gattin vor laufenden Kameras. Allerdings hat er die Rechnung ohne seine «Hollywood-Prinzessin» gemacht. Die ganze Welt weiss jetzt, was der Sohn des britischen Königs auf seinem Essteller alles hasst. Ausgepetzt von «Meg», wie der Sussex seine Liebste nennt.