Meghan wollte mit der Heirat von Prinz Harry die Monarchie verändern

Es sind heftige Zeilen, die der englische Autor und Investigativ-Journalist Tom Bower (75) in seinem neusten Buch «Revenge: Meghan, Harry and the War between the Windsors» zu Papier brachte. Unter anderem behauptet er, dass es Meghan Markles (40) oberstes Ziel gewesen sei, mit der Hochzeit von Prinz Harry (37) die englische Monarchie grundlegend zu verändern, ihr einen modernen – also ihren persönlichen – Stempel aufzudrücken. Schon vor der Verlobung soll sie den Plan geäussert haben, die moderne Version von Lady Diana werden zu wollen.