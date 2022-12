Das geschieht hinter den Mauern des spanischen Palasts

So liebevoll Felipe als Vater zu sein scheint, zwischendurch lässt er in der Erziehung den strengen König aufblitzen und wird besonders bei einer Aussage rasend. «Ich habe keine Lust», ist im Hause de Todos los Santos de Borbón y Grecia (so heisst Felipe mit Nachname) verboten. «Felipes Töchter wissen, was ihre Aufgabe als Prinzessin mit sich bringt und dass sie sie sich daran zu halten haben», ist in «Los hombres de Felipe VI» zu lesen.