Eloise van Oranje trauert um gestohlenen Familienschmuck

«Gestern wurde bei uns in Amsterdam eingebrochen … sie hatten es eindeutig auf den Schmuck abgesehen, denn fast alle Stücke sind weg», schreibt die Tochter von Prinzessin Laurentien (58) und Prinz Constantijn der Niederlande (55). Besonders schmerzlich für die Nichte von König Willem-Alexander (57): Der gestohlene Familienschmuck hatte einen hohen sentimentalen Wert. Liest man ihre Zeilen, kommt das Gefühl auf, dass die Einbrecher genau wussten, was und wo sie zu suchen hatten. «Ringe, Halsketten und Uhren – der Schmuck, den ich über die Jahre von meiner Familie bekommen habe, ist das, was ich wirklich am meisten liebe», führt sie traurig aus.