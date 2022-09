Dieser besondere Abschied von der Queen rührte alle zu Tränen

Doch die Story rund um Emma hört bei dem Bild nicht auf. Tiere sind oft bekannt dafür, eine Art sechsten Sinn zu haben und so behauptet nun auch Terry Pendry, dass genau dies bei Emma der Fall gewesen sei. Die Queen habe am 18. Juli zum letzten Mal in Emmas Sattel gesessen, zwei Tage, bevor sie nach Balmoral für die Sommerferien reiste – und von dort nie zurückkehren sollte. Emma habe laut Pendry gespürt, dass die Queen danach nie wieder auf ihr reiten würde. Zum Abschied verneigte sich das Fell-Pony vor dem Sarg und scharrte mit einem Vorderhuf.