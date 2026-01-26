Emotionale Belastungsprobe für Prinzessinnen Eugenie und Beatrice 

Würde es ihnen helfen, sich jetzt – in ihrem Zustand von Betäubtheit, von Scham und der Angst, sämtliche Blicke auf sich gerichtet zu sehen – noch mehr in royale Pflichten zu stürzen? Die Zerrissenheit, in der sie sich gerade befinden, kann ihnen niemand abnehmen.



Zum persönlichen Schmerz kommt auch Wut und Ohnmacht über Schlagzeilen wie: «Andrew nutzt Beatrice und Eugenie als königliche Spione». So titelte das britische Boulevardblatt «The Sun» vor zwei Wochen. Da behaupteten die Royal-Experten Ingrid Seward und Charles Rae, dass Beatrice und Eugenie dem traditionellen Weihnachtsgottesdienst ursprünglich fernbleiben wollten, um nicht den Eindruck zu erwecken, sie würden Partei ergreifen. Ihr Vater Andrew habe sie aber angefleht: «Ihr müsst gehen!» Seine Beweggründe: Er will wissen, was vor sich geht und was die Leute über ihn sagen.