Endlich wiedervereint: Neues Foto der niederländischen Königsfamilie

Der Kommentar zum Bild: «Die Feiertage rücken näher: gemeinsam zu Hause.» Wie das Magazin «Vorsten» meldet, ist es eine Anspielung darauf, dass Alexia derzeit ihr erstes Schuljahr im Ausland absolviert. An der United World College of the Atlantic in Wales wird sie auch das Internationale Abitur machen. Die Feiertage verbringt die mittlere Königstochter aber offenbar mit der Familie im Huis ten Bosch Palast in den Niederlanden.