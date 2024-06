Engagiert Prinzessin Dianas Bruder Charles' Scheidungsanwältin?

Sie vertrat auch Paul McCartney

Nachdem am Sonntag die Trennung nach 13 Ehejahren bekannt geworden ist, berichtete nun die «Times», dass Dianas Bruder Fiona Shackleton, Baroness Shackleton of Belgravia (68), angeheuert habe. Die renommierte Scheidungsanwältin gilt als stahlhart. Sie hat bei einer Reihe der aufsehenerregendsten Scheidungen in Grossbritannien mitgewirkt, unter anderem bei Charles, dem damaligen Prinzen von Wales, der sich 1996 von Diana scheiden liess. Ein weiterer prominenter Kunde war Paul McCartney (81), dessen Ex–Frau Heather Mills (56) vor Gericht aus Wut auf Shackleton angeblich einen Krug Wasser über die Anwältin kippte.