Enger Freund packt über Marius Borg Høiby aus

Lange Skandalakte

Die Akte von Marius Borg Høiby ist prall gefüllt. Im August 2024 machten die ersten Negativschlagzeilen die Runde, als er von der Polizei festgenommen wurde. In seiner Wohnung soll es zu einem gewaltsamen Vorfall gegen eine Frau gekommen sein, wie mehrere norwegische Medien berichteten. Laut der Zeitschrift «Se og Hör» griff Borg die Frau sowohl psychisch als auch körperlich an. Später tauchten Fotos von einer komplett zerstörten Wohnung auf – Marius Borg Høiby rammte in seiner Wut sogar ein Messer in die Wand. Der Sohn von Mette-Marit (51) wurde verhaftet, kam aber kurz darauf wieder auf freien Fuss. Still wurde es nicht um den Royal. Immer mehr erschreckende Vorfälle – meist im Zusammenhang mit Frauen – kamen ans Tageslicht und es kam zu einer zweiten Verhaftung. Es stehen sogar Vergewaltiungsvorwürfe im Raum.