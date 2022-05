England-Besuch: Wo wohnen Prinz Harry und Herzogin Meghan?

Die mehrtägigen Hauptfeierlichkeiten zum Platinjubiläum der Queen beginnen am 2. Juni mit der traditionellen «Trooping the Colour»-Parade. Prinz Harry und Herzogin Meghan haben zwar bestätigt, dass sie zum Thronjubiläum anreisen werden. Bei der Traditionsveranstaltung werden sie aber wohl nicht auf dem Balkon des Buckingham Palastes stehen. Auftreten sollen dort neben der Monarchin nur die Mitglieder der Königsfamilie, die royale Aufgaben und Pflichten ausfüllen. Prinz Harry und Herzogin Meghan waren Anfang 2020 als hochrangige Royals zurückgetreten und in die USA gezogen. Bei welchen Veranstaltungen die Sussexes im Juni zu sehen sein werden, ist noch nicht bekannt.