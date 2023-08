Auch Papa Reza Pahlavi, Ehefrau Yasmine Pahlavi und Imans Schwestern waren dabei

Zwar verrät die ältere Prinzessin in ihrem Posting nicht, wo der Antrag stattfand. Es ist aber zu sehen, dass auch der Vater der zwei Frauen, Reza Pahlavi (62) und Ehefrau Yasmine Pahlavi (55) sowie die dritte Tochter, Farah Pahlavi (19) dabei waren und der Vater zum Teil auch gefilmt hat. Er sieht überglücklich aus. Auch seine Mutter, die einstige iranische Kaiserin Farah Diba Pahlavi (84), ist es bestimmt und würde die frohe Nachricht sicher nur allzu gerne mit ihrem 1980 verstorbenen Mann, dem Schah von Persien, Reza Pahlavi (†60), teilen. Denn, so verriet sie einst in einem Interview: «Bei allem, was ich tue, halte ich Zwiesprache mit ihm. Habe ich das so gut gemacht? Er war ein so umsichtiger Mann, dem stets das Wohl anderer am Herzen lag.» Bis heute trägt die Witwe daher auch seinen Ehering.