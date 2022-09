Harry und seine Ängste

Eine wichtige Rolle soll bei all dem Drama Harrys Psyche gespielt haben. Wie der Autor des Buchs «Courtiers: The Hidden Power behind the Crown», Valentine Low, schreibt, hatte Harry seit der Geburt seines Neffen Prinz George (9) Angst, mit dessen 18. Geburtstag irrelevant für das Leben am Hof zu werden. Prinz George ist immerhin der Sohn des jetzigen Kronprinzen William (40) und somit zweiter in der Thronfolge. Es war ganz egal, wie viele Leute ihm sagten, dass er immer noch etwas hätte bewegen können und auch in seinen Vierzigern und Fünfzigern noch in der Lage gewesen wäre, zu helfen und eine wichtige Rolle zu spielen – Harry wollte es angeblich nicht hören, wie Palastmitarbeiter dem Autoren mitteilten.