Der Thronfolger genoss eine typisch elitäre akademische Ausbildung. Nach der Grundschule in Liechtenstein besuchte er ein Internat in der englischen Grafschaft Worcestershire. Danach machte er ein Auslandsjahr in Peru, Bolivien und den USA und dort ein Praktikum beim Senat in Washington, bevor er in Wien Rechtswissenschaft studierte.