Lionel Richie über Charles: «Er kümmert sich»

Der US-Musiker kam dem Anlass entsprechend mit Zylinder und Cutaway, seine Partnerin in einer edlen Robe mit blauem Blütenmuster und weissem Fascinator. Anwesenden erklärte Richie laut britischer «Daily Mail», dass es «das Beste überhaupt» sein wird, an diesem Wochenende beim Krönungskonzert des Königs zu spielen. «Das wird so viel Spass machen», ergänzte er. «Kommt das jemals vor? Nein. Dies ist eine einmalige Gelegenheit, also bedeutet es alles für mich, ein Teil davon zu sein.» Der US-Sänger und der neue britische König kennen sich schon seit vielen Jahren. Lionel Richie ist seit 2019 Botschafter für seine Wohltätigkeitsorganisation The Prince's Trust. «Glauben Sie mir, er kümmert sich, er packt an», sagte der Sänger auf der Gartenparty über den Monarchen.