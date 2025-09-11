Erste weibliche Elite-Offizierin Lizzie Godwin ist tot

Die Household Cavalry würdigt sein verstorbenes Mitglied auf Instagram. Oberstleutnant Tom Armitage postete auf der Facebook-Seite der Einheit einen Nachruf zu Godwin. «Die Geschichte wird Lizzie vielleicht als erste weibliche Offizierin im ranghöchsten Regiment der Armee verzeichnen. Aber ich weiss, sie möchte als eine starke und talentierte junge Offizierin in Erinnerung bleiben, die ihr Bestes gab, um König und Vaterland zu dienen und Soldaten zu führen und zu inspirieren.»