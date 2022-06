Erster offizieller Auftritt von Prinz Nikolai mit seiner Benedikte

Vielleicht läuten also tatsächlich bald die Hochzeitsglocken in Kopenhagen? Natürlich, die beiden sind noch sehr jung mit ihren 22 Jahren, aber immerhin sind sie auch schon eine Weile zusammen, sind gemeinsam älter geworden und haben sich Seite an Seite weiterentwickelt. Das Alter sagt letztlich ja doch nicht immer viel über den Reifegrad einer Person aus und Benedikte ist beispielsweise schon Geschäftsfrau, denn sie hat ihr eigenes Unternehmen namens BénéSoi, in dem sie handgefertigte Lockenwickler vertreibt – nicht schlecht, Unternehmerin mit 22. Obwohl sie zugibt, dass ihre Eltern und Grosseltern ihr beim Aufbau der Firma geholfen haben.