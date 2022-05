Ist Prinz Christian von Dänemark in Sicherheit?

War es die richtige Entscheidung, Sohn Prinz Christian (16) auf das Internat Herlufsholm in Næstved zu schicken? Diese Frage stellen sich derzeit sicher Kronprinzessin Mary (50) und Kronprinz Frederik (53). Denn was ehemalige Schülerinnen und Schüler in einer kürzlich veröffentlichten Doku erzählen, klingt nach einem absoluten Alptraum.