Darum wird Prinzessin Kate nicht Dianas Diadem tragen

Wer nun hofft, sie werde das Hochzeitsdiadem der letzten Princess of Wales tragen, der wird enttäuscht. Kates Titel-Vorgängerin war Lady Diana (†36), die damals mit ihrer Heirat zum einstigen Prinz Charles, Prince of Wales, zur Princess of Wales wurde. Doch Kate wird die Spencer-Tiara wohl weder am Staatsbankett noch an irgendeinem anderen Anlass jemals tragen. Wie «Gala» schreibt, ging dieser Kopfschmuck nach Dianas Tod wieder zurück an die rechtmässigen Besitzer – die Familie Spencer, Dianas Familie. Daher haben die Windsors keinen Anspruch mehr darauf und es befindet sich nicht mehr im Besitz der Königsfamilie.