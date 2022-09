Erstes Bild der Grabstätte

Hier findet Queen Elizabeth II. ihre letzte Ruhe

Am vergangenen Montag musste sich die Royal Family und das britische Volk endgültig von Queen Elizabeth II. verabschieden. Ihre letzte Ruhe findet die Königin in derselben Gruft, in der auch ihre Eltern, George VI. und «Queen Mum» Elizabeth, sowie ihre Schwester Prinzessin Margaret und ihr Gemahle Prinz Philip begraben sind. Dazu wurde eine neue Grabplatte angefertigt, von der nun ein erstes Bild veröffentlicht wurde.