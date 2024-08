Marius Borg Høiby wurde nach der Anzeige in der Nacht des 4. Augusts 2024 für circa 30 Stunden in Oslo inhaftiert und anschliessend wieder freigelassen. In einem öffentlichen Statement gestand er seine Schuld ein, bekannte sich zu «mehreren psychischen Krankheiten» sowie Drogenkonsum und versprach, sich in Therapie zu begeben. Doch das scheinen nur leere Versprechungen gewesen zu sein.