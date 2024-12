Als der verkleidete Mann sich durch den Wald dem Schloss näherte, wurde er kurzerhand verhaftet – und das alles vor den Augen von Prinzessin Estelle, die bereits am Fenster voller Aufregung gewartet haben soll. «Irgendwo in der Informationskette war herausgefallen, dass es einen Weihnachtsmann geben würde, also kümmerte sich die Säpo [Abkürzung für Säkerhetspolisen, Anmerkung der Redaktion] um ihn», so die Moderatorinnen in ihrem Podcast.