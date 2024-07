So geht königliches Ausrasten

Einer, der hoffentlich noch viel Zeit hat, in die grosse Rolle, die ihn erwartet, reinzuwachsen, ist Prinz George (10). Den Zweiten in der britischen Thronfolge erwartete am EM-Finale ebenfalls ein Lehrstück in royaler Grandezza: Trotz der Niederlage der englischen Nationalmannschaft musste der kleine adlige Fussball-Fan dem spanischen König gratulieren.