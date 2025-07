Staatsanwaltschaft entscheidet über weiteres Vorgehen

Auch wenn die Ermittlungen bezüglich Snekkestad eingestellt wurden, sei die Sache für sie noch längstens nicht abgeschlossen. Viel mehr sei das Thema für sie eine Herzensangelegenheit geworden, die sie auch in ihrer künftigen Rolle als Psychologin weiterverfolgen wolle. «Ich sende viele Kraftumarmungen an die anderen Betroffenen in dieser Angelegenheit und hoffe, dass Wahrheit und Gerechtigkeit am Ende siegen.»