Heute weint Beatrix um ihren verstorbenen Sohn

Es passierte am 17. Februar 2012 um die Mittagszeit herum im österreichischen Lech. Dort versammelt sich die niederländische Königsfamilie rund um Willem-Alexander, Máxima (52) & Co. traditionell zum Winterurlaub. Sogar einen Fototermin im Schnee gab es viele Jahre lang. An diesem Wintertag vor elf Jahren geriet Friso in eine Lawine. Zwar gelang es den Rettungskräften, den Prinzen an die Oberfläche zu holen und wiederzubeleben, doch es war schon zu viel Zeit vergangen.