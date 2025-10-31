Ex-Mann von Prinzessin Stéphanie bricht sein Schweigen

Ducruet will seine Sicht der Dinge erzählen

1996 sorgte die Scheidung des Paares weltweit für Schlagzeilen. Ducruet wurde mit der belgischen Stripperin Fili Houtemann (53) an einem Pool abgelichtet. Prinzessin Stéphanie hatte er erst ein Jahr zuvor geehelicht. Ebenso schnell, wie die Ehe begonnen hatte, war sie durch die kompromittierenden Bilder auch schon wieder vorbei. Knapp drei Jahrzehnte nach dem Skandal rollt Daniel Ducruet den Fall nun wieder neu auf und will seine Seite der Geschichte schildern.