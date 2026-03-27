Ex-Prinz Andrew muss nächste Klatsche einstecken

«Wird sich vor allen verneigen müssen»

Für Andrew, der nach Aussagen von Vertrauten als besessen von Rang und protokollarischer Ordnung gilt, könnte dies ein harter Schlag sein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt, ist nicht gering, wie auch der Autor Robert Hardman im Podcast «Palace Confidential» der «Daily Mail» erklärt: «Er wird sich vor allen verneigen müssen – vorausgesetzt, er befindet sich mit dem Rest der Familie im selben Raum.» Eine Situation, die der einstige Prinz wohl nur schwer akzeptieren wird.