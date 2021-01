Wenig bekannt ist über den baldigen zweiten Ehemann von Tessy Antony de Nassau, Frank Floessel. In mehreren Medienberichten wird er als Schweizer Unternehmer bezeichnet, während er gemäss Gala.de Deutscher mit Wohnsitz in der Schweiz ist. Klar ist: Er versteht sich offensichtlich gut mit seinen zwei zukünftigen Stiefkindern Gabriel und Noah. So postete Tessy Antony de Nassau kurz vor Weihnachten einige Bilder zu viert auf Instagram.