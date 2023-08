Familie Middleton hat Finanzprobleme

Kates Bruder James Middleton (36) hat aus seiner Leidenschaft zu seinen Hunden ein Unternehmen gegründet: James & Ella, wie das Tierfutter-Unternehmen heisst, ist bereits das fünfte Projekt von James – bisher verbuchte er keine grossen Erfolge. Auch James & Ella scheint nicht gerade gewinnbringend zu sein: Laut «Evening Standard» liegt das Unternehmensvermögen von Ella &Co nur noch bei 92'510 Pfund (circa 103'000 Franken). Dabei ist James Unternehmersinn gross: Schon früh versuchte er, seine Ideen gewinnbringend umzusetzen: Doch viele seiner Versuche scheiterten. Wie «Gala» wissen will, hat ein Freund eine Erklärung für den Misserfolg von James: Er leide an einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung: «Er hat viele grossartige Ideen, aber er ist weniger pragmatisch, wenn es darum geht, diese Ideen zu verwirklichen.»