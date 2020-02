Doch was macht man, wenn man in einem so jungen Alter schon Frührentner ist? Der Mensch braucht doch Aufgaben. Eine findige Twitter-Userin hat aufgedeckt, dass Harrys Vorbereitungen auf eine neue «Karriere» schon viel früher begonnen haben, als angenommen. Der Royal ist demnach schon seit gut einem Jahr daran, sich als «Haarstylist» von Meghan einen Ruf zu machen!