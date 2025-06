Fast wäre Vera Dillier Königin von Schweden geworden

Vera Dillier bewegte sich einst in den Kreisen der Royals, als würde sie dorthin gehören. Sie wusste allerdings bei König Carl Gustaf auch, wann sie die Notbremse ziehen muss. Ihrer Meinung nach hat Herzogin Meghan (43) das nicht ganz geschafft. Ihrer Meinung nach träumte die einstige Schauspielerin von dem grossen Leben einer Prinzessin, doch dann kam das nüchterne Erwachen. Statt Glanz und Spotlight stand sie im Schatten von Prinzessin Kate (43). «Die Mädchen sind zum Teil so naiv», findet Vera Dillier. Was sie sonst noch über Meghan denkt, was sie von König Frederik von Dänemark (57) hält und wie es dazu kam, dass sie mit sämtlichen Königen Europas in St. Moritz einmal feierte – das und mehr erzählt sie in der aktuellen Folge von «RoyalTea».