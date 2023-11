Feiern Harry und Meghan doch noch Weihnachten mit den Royals?

Und laut «Daily Mail» soll für diese Woche ein weiterer Anruf geplant sein. Dort könnte, so spekuliert die Zeitung, auch über die bevorstehenden Feiertage geredet werden. Denn gemäss einem Insider würden Harry und Meghan «ein Angebot annehmen, Weihnachten mit der königlichen Familie in Sandringham zu verbringen» – sollte diese Einladung tatsächlich kommen. Allerdings hat das Paar, das seit mehr als drei Jahren in Montecito an der Pazifikküste Kaliforniens lebt, noch keine Einladung von König Charles bekommen.