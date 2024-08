Er fehlt auf Märtha Louises Gästeliste

In den nächsten Tagen soll Borg Høiby wegen der Attacke auf seine Freundin zur Vernehmung auf dem Polizeirevier erscheinen. Am Wochenende heiratet seine Stieftante Prinzessin Märtha Louise (52) ihren Schamanen Durek Verett (49). In der offiziellen Gästeliste des Hofes fehlt der Name von Mette-Marits Sohn. Ein deutliches Zeichen, dass sein Verhalten nicht länger toleriert wird.