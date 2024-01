Sie ist zurück in der Royal Family

Bei der Mutter von Prinzessin Beatrice (35) und Prinzessin Eugenie (33) geht es karrieretechnisch in den letzten Monaten stetig bergauf. Ferguson schreibt derzeit an einem neuen Buch – ihr letztes erreichte die Bestseller-Liste der Sunday Times. Ausserdem setzte sie sich gemeinsam mit Royal-Grössen wie Fürst Albert von Monaco (65) für den Klimaschutz ein. Eines von Sarahs persönlichen Highlights aus den vergangenen Wochen ist gewiss ihr Royal-Comeback beim Weihnachts-Gottesdienst der Windsors in Sandringham. 32 lange Jahre lang blieb Fergie nach der Scheidung von Prinz Andrew im Jahr 1996 eine Einladung zum Fest der Liebe verwehrt – am 25. Dezember 2023 erstrahlte sie neben König Charles, Königin Camilla (76), Prinzessin Kate (41), Prinz William (41) & Co. Für ihre Zukunft hält Fergie auf jeden Fall fest: «Ich bin 64 und fange gerade erst an».