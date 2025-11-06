Fergies Gier ist schamlos und macht schier sprachlos

Über vier Millionen Franken hat die gefallene britische Ex-Herzogin Sarah «Fergie» Ferguson (66) mit vollen Händen rausgeworfen. Über die absurdesten Beispiele schnödet unser «RoyalTea»-Duo Flavia und René. Beispielsweise über die Brunnenkresse, die sich Fergie von einem Bediensteten frühmorgens auf Eis legen liess, ihre Luxuswohnung, die sie für sich mietete, ohne je darin gewohnt zu haben, weil sie stattdessen mit in die Royal Lodge ihres Ex-Mannes Andrew (65) zog oder über Wein-Einkäufe für 14'000 Franken innerhalb von nur zwei Wochen. Alles Kohle, die sie selbst gar nicht hatte. Die verstorbene Queen musste mehr als einmal für offene Rechnungen ihrer Ex-Schwiegertochter blechen. Dass jetzt der königliche Geldhahn für sie für immer zugedreht bleibt, könnte Fergie endgültig das Genick brechen.