In einem persönlichen Tweet schrieb der britische Thronfolger: «Gestern habe ich einen Freund verloren, der sein Leben dem Schutz der Tierwelt in einigen der bekanntesten Nationalparks Ostafrikas gewidmet hat. Mark Jenkins und sein Sohn Peter wurden auf tragische Weise getötet, als sie während einer Luftpatrouille über den Tsavo-Nationalpark flogen.» Er schrieb weiter: «Heute Abend denke ich an Marks Frau, Familie und Kollegen, die schrecklicherweise einen Mann verloren haben, den wir alle geliebt und bewundert haben. W.»