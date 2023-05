War Meghan doch bei der Krönung anwesend?

Wenn es nach den Fans des Königshauses geht, handelt es sich dabei gar nicht um einen Mann, sondern um eine Frau. Und zwar nicht irgendeine Frau, sondern ausgerechnet Herzogin Meghan (41), die bekanntermassen zwar eingeladen war, aber als Grund für ihre Absage den vierten Geburtstag ihres Sohnes Archie angab. Hatte sich die Ehefrau von Prinz Harry (38) jetzt etwa in einer Verkleidung in die Reihen der Gäste geschmuggelt? «Meghan, du kannst uns nichts vormachen», heisst es in den Sozialen Medien etwa. Und Haare, Brille und Schnauz sehen wirklich so aus, als seien sie in einem Geschäft für Fasnachtsartikel gekauft worden.