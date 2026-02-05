Foto von Mette-Marit auf Epstein-Sofa aufgetaucht

Mette-Marit entschuldigte sich

Mette-Marit reagierte auf die Vorwürfe und entschuldigte sich in der Zeitung «VG»: «Jeffrey Epstein ist selbst für seine Taten verantwortlich. Aber ich muss die Verantwortung dafür übernehmen, dass ich seinen Hintergrund nicht besser überprüft hatte und nicht schnell genug gesehen habe, welch ein Mensch er ist. Ich entschuldige mich dafür aufrichtig. Es zeigt, dass ich ein schlechtes Urteilsvermögen hatte, und ich bedauere sehr, überhaupt Kontakt mit ihm gehabt zu haben. Es ist einfach peinlich.»