Schuhe aus – Ferienmodus an!

Förmlicher geht es bei den Briten zu und her

Im Grossbritannien sind nicht nur die Temperaturen kühler, auch von sommerlicher Leichtigkeit ist bei König Charles (76), Königin Camilla (78), Thronfolger Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) und Familie eher wenig zu spüren. Die Royal-Family verbringt jedes Jahr die Ferien auf Schloss Balmoral in Schottland und zeigt sich dort von ihrer förmlichen Seite – von legerem Tenue keine Spur. Fotos vom Sonntag (24. August 2025) zeigen die Briten-Royals, wie die Frauen im schicken Kleid und die Männer in Anzug und Krawatte durch die Gegend chauffiert werden. Zu ihrer Ehrenrettung muss gesagt werden: Sie waren auf dem Weg in die Kirche. Danach haben sie bestimmt die feinen Kleider – und vielleicht sogar ihre Schuhe – wieder ausgezogen.