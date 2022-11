Prinzessin Alexandra von Luxemburg hat sich verlobt

Prinzessin Alexandra ist nicht nur hübsch, sondern auch intelligent

Prinzessin Alexandra ist übrigens nicht nur hübsch anzuschauen, sondern hat auch ziemlich etwas im Köpfchen. Ihr Abitur am Luxemburger Lycée Vauban bestand sie mit Auszeichnung und studierte anschliessend kurzzeitig in Rom, bevor es sie für ein Studium in Psychologie und Sozialwissenschaften in die USA zog. Sprachbegabt ist die hübsche Brünette obendrein, denn Prinzessin Alexandra spricht fliessend Luxemburgisch, Englisch, Französisch und Spanisch und hat zudem einige Kenntnisse in Deutsch und Italienisch.