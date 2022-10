Friedensplan für 2023 – doch jetzt ist die Queen tot

Streitereien halten an

Beim neuen Königspaar anzuklopfen, um sich so wieder der Familie anzunähern, könnte für Harry und Meghan schwierig sein: «Das Vertrauen ist für immer verloren. Harry und Meghan werden nie wieder auf die gleiche Weise angesehen werden», sagte die Quelle gegenüber der britischen Zeitung. Gar am Todestag der Mutter, beziehungsweise Grossmutter sollen sich die Streitparteien wieder in die Haare gekommen sein: Ein gemeinsames Abendessen mit Bruder und Vater lehnte Harry zornig ab; zu spät sei er über das Ableben seiner Grossmutter informiert worden.