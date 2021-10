Für die Liebe haben diese Royals grosse Opfer erbracht

Nun allerdings sollten sich die frisch Angetrauten auf ein privateres Leben freuen dürfen. Wie sie an einer Pressekonferenz nach ihrer Trauung verkündet haben, ziehen die beiden nach New York, wo Komuro als Jurist arbeitet. Ihr altes Leben in Japan lassen sie damit hinter sich, genauso wie die Titel-Verbindung zum Kaiserhaus – und stehen damit in royalen Kreisen nicht alleine da. Denn bereits vor Mako haben sich einige Blaublüter dazu entschieden, der Liebe wegen alles aufzugeben.