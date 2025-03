Glamour geht anders

Schauen wir uns ein paar von Meghans Lieblingsstücken etwas genauer an und lassen diese von der renommierten Schweizer Stylistin Tatjana Kotoric (48) einschätzen. Wo ist der Preis überzogen, wo nicht? Was auffällt, ist, dass das berühmte «Windsor»-Kleid von Heidi Merrick 1223 US-Dollar kostet, was umgerechnet aktuell rund 1070 Schweizer Franken entspricht. Hergestellt wurde es in Kalifornien und glaubt man dem Hinweis beim Kleid, so war während sechs Stunden nur noch ein Exemplar verfügbar. «Den Preis finde ich für ein hochwertiges Seidenkleid angemessen», sagt Kotoric. Ebenso findet sie die rund 300 Franken für eine Ledertasche des Labels St. Agni angemessen, auch die Veronica-Beard-Jeans für 260 Franken seien für sie nicht teuer. Es handle sich nicht um Fast-Fashion-Stücke, sondern um Mode aus guten Materialien, das meiste davon in den USA produziert. «Und die Produkte sehen auf den ersten Blick hochwertig produziert aus», meint Kotoric. Sie findet, dass Herzogin Meghan einen guten Style hat, der Shop zeige viele Basics.