Für die Royals bedeuten Sommerferien auch Arbeit

Am Pool oder am Strand liegen und einfach nichts machen, ausser die Sonne und das Meer geniessen. Ab und zu vielleicht ein Spiel mit der Familie spielen, ein Buch lesen, ein Glace geniessen. Sommerferien können so schön sein. Erst recht, wenn man wie Felipe, Letizia, Leonor und Sofia von Spanien König und Königin beziehungsweise Prinzessin eines der bekanntesten Ferienländer überhaupt ist. Oder doch nicht?