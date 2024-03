Ihr Team arbeitet auf Hochtouren daran

Für Prinzessin Kates Rückkehr gibt es einen akribischen Plan

Prinzessin Kate plant, nach Ostern wieder in Öffentlichkeit zurückzukehren. Nach all den Verschöwrungstheorien rund um ihre Operation und ihre Abwesenheit muss ihr Team nun besonders genau an einem Back-to-Work-Plan arbeiten.