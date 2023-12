Dass Prinzessin Leonor ihre Aufgabe so souverän meisterte, erstaunt kaum. Längst ist aus dem einst zurückhaltenden Mädchen eine selbstbewusste junge Frau geworden. Und sie erfreut sich grosser Beliebtheit. Keine Selbstverständlichkeit in Spanien, wo das Königshaus in den letzten Jahren immer wieder mit Skandalen zu kämpfen hatte. Leonor aber steht für eine neue, moderne Generation, was gut anzukommen scheint. Und die zukünftige Monarchin nimmt ihre Rolle ernst. Dieses Jahr schloss sie das internationale Abitur in Wales ab. Nun besucht sie für drei Jahre die Militärakademie.