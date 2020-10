Für William und Kate ist kein Seitenhieb frech genug

Im vergangenen Sommer wagten sich sowohl William als auch Kate an der King's Cup Regatta auf die See. Beim Segelrennen allerdings wurde Kates Team disqualifiziert und landete schliesslich auf dem letzten Platz. Als Trostpreis kriegte die Herzogin deshalb einen überdimensionalen Holzlöffel geschenkt, wie es in Grossbritannien in einigen Sportarten Tradition hat. Kate nahm es locker – und kam wie ihr Mann kaum aus dem Grölen raus. Dessen schelmischem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, wird er dafür gesorgt haben, dass Kate ihre Niederlage nicht so schnell vergessen konnte.